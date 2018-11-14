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بالصور.. الملحقية الثقافية تحتفي بالموفدين الجدد للعمل بها

بالصور.. الملحقية الثقافية تحتفي بالموفدين الجدد للعمل بها
رحاب فتحي(صدى):

احتفى مساء اليوم الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة الدكتور / خالد بن عبد الله النامي ،بالموفدين الجدد الذي باشروا مهام عملهم مؤخرا بالملحقية الثقافية بالقاهرة.
أشار د. ” النامي ” خلال احتفائه بالموفدين إلى اهميه الدور الذي تقوم به الملحقية الثقافية لخدمة الطلبة والمستفيدين من خدماتها والتعريف بالفعاليات والأنشطة الثقافية . وقد حثهم على بذل الجهد والتفاني في العمل والاخلاص لما يخدم اهداف الوزارة
واهميه تقديم الخدمة بالجودة والدقة والسرعة المطلوبة المقرونة بابتسامه ،وان يستشعروا المسؤولية والثقة التي حملتهم اياها الوزارة .
اكد الملحق خلال اللقاء على العمل بروح الفريق الواحد وان تسود المحبة والأخوة بينهم ، وقد تمنى لهم التوفيق .
الجدير بالذكر ان الزملاء المحتفى بهم هم:-
1- الاستاذ فهد بن عبدالعزيز المثيب
2- بالأستاذ/ فهد بن ابراهيم الجابر ،
3- الاستاذ / عبد الله بن ناصر المواش
4- الاستاذ / عبدالله بن حمد العريض.
وقد قدم الموفدين الجدد بالملحقية الشكر والتقدير للملحق الثقافي على هذا الاحتفاء واحتضانه ودعمه لهم منذ وصولهم .
وقد تمنى د. ” النامي ” لهم التوفيق والسداد في المهام والأعمال الموكلة إليهم في خدمة بلادهم ودينهم وملكهم.


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