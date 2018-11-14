بالصور.. الملحقية الثقافية تحتفي بالموفدين الجدد للعمل بها

رحاب فتحي(صدى):

احتفى مساء اليوم الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة الدكتور / خالد بن عبد الله النامي ،بالموفدين الجدد الذي باشروا مهام عملهم مؤخرا بالملحقية الثقافية بالقاهرة.

أشار د. ” النامي ” خلال احتفائه بالموفدين إلى اهميه الدور الذي تقوم به الملحقية الثقافية لخدمة الطلبة والمستفيدين من خدماتها والتعريف بالفعاليات والأنشطة الثقافية . وقد حثهم على بذل الجهد والتفاني في العمل والاخلاص لما يخدم اهداف الوزارة

واهميه تقديم الخدمة بالجودة والدقة والسرعة المطلوبة المقرونة بابتسامه ،وان يستشعروا المسؤولية والثقة التي حملتهم اياها الوزارة .

اكد الملحق خلال اللقاء على العمل بروح الفريق الواحد وان تسود المحبة والأخوة بينهم ، وقد تمنى لهم التوفيق .

الجدير بالذكر ان الزملاء المحتفى بهم هم:-

1- الاستاذ فهد بن عبدالعزيز المثيب

2- بالأستاذ/ فهد بن ابراهيم الجابر ،

3- الاستاذ / عبد الله بن ناصر المواش

4- الاستاذ / عبدالله بن حمد العريض.

وقد قدم الموفدين الجدد بالملحقية الشكر والتقدير للملحق الثقافي على هذا الاحتفاء واحتضانه ودعمه لهم منذ وصولهم .

وقد تمنى د. ” النامي ” لهم التوفيق والسداد في المهام والأعمال الموكلة إليهم في خدمة بلادهم ودينهم وملكهم.