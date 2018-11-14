بالصور.. 20 فناناً وفنانة بتبوك يرسمون أكبر جدارية ابتهاجاً بخادم الحرمين

محمود البلوي(صدى):

بدأ عشرون فناناً وفنانة بمنطقة تبوك برسم وتصميم أكبر لوحة جدارية وطنية ترحيباً وابتهاجاً بزيارة خادم الحرمين الشريفين لمنطقة تبوك تحت إشراف جمعية الثقافة والفنون بتبوك بالتعاون مع أمانة منطقة تبوك وإدارة تعليم تبوك وذلك على مساحة 100 متر مربع بطول 25 متراً وارتفاع أربعة أمتار على طريق الملك عبدالعزيز.

وأوضح مدير الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة تبوك ماجد بن ناشي العنزي أن الهدف من إقامة هذه الجدارية هو مشاركة نخبة من كبار فناني وفنانات منطقة تبوك المختصين بالفن التشكيلي والخط العربي بالترحيب بالضيف الكبير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين حفظهما الله للتعبير عن الحب والولاء للوطن بالرسم والالوان والانتماء الكبير للمملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة وعن النماء والعطاء التي تشهده منطقة تبوك أسوة بمناطق المملكة وتتصدر أبرز عناصر الجدارية صوراً لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ومعالم تبوك الحديثة وبعض الحروفيات بشكل رائع وجذاب حيث سيتم ادخال العديد من المدارس التشكيلية في تنفيذها ومن بينها الواقعية والتجريدية والسريالية لتقديم تجربة فنية وابداعية فريدة وخلق بيئة بصرية جمالية لأحد واجهات مدينة تبوك، مشيراً الى انه تم عقد العديد من الورش وجلسات العمل لاختيار الموضوعات والأفكار التي تمت ترجمتها في جدارية ضخمة على واحد من أبرز شوارع تبوك وأكثرها حيوية.

مقدما شكره وتقديره لأمانة منطقة تبوك وإدارة تعليم تبوك على تعاونهما الكبير في تسهيل مهمة الفنانين ودعمهم بما يعزز الشراكة مع كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات الخاصة.

وكشف العنزي أن جمعية الثقافة والفنون تسعى ضمن خططها المستقبلية إلى إبرام عقود مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة وذلك لفتح باب التعاون بين الجمعية وبين تلك الجهات يشمل تنفيذ أعمال ثقافية وفنية والإشراف على المعارض والفعاليات لدى الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات.

من جهتهم أعرب الفنانون والفنانات المشاركون في تنفيذ هذا العمل عن سعادتهم وابتهاجهم بهذه المناسبة الغالية مؤكدين أن الجدارية تُظهر ابداعات ومواهب الفنانين التشكيليين والفنانات والخطاطين في منطقة تبوك وتعكس المستوى الفني الكبير الذي وصلت اليه الفنون البصرية بالمنطقة مشيرين إلى أن الفن التشكيلي والخط العربي لهما دور كبير في التعبير وأن هذه المبادرة هي أبسط ما يمكن أن يقدم للوطن الغالي والحكومة الرشيدة.

جدير بالذكر أن الفنانين والفنانات المشاركين بالجدارية هم: الفنانةالتشكيلية أريج الطقيقي والفنانة التشكيلية أسماء علي والفنانة التشكيلية الهنوف النزاوي

والفنان التشكيلي باشر الخمعلي والفنانة التشكيلية ثنوى القرعاني والفنانة التشكيلية زينب علي والفنان التشكيلي سعيد الرشيدي والخطاط سلطان الجماز

والفنان التشكيلي سلمان المحنشي والفنانة التشكيلية شمس والفنان التشكيلي علي الغامدي والفنان التشكيلي علي المسودي والخطاط غازي عسيري والفنانة التشكيلية غدي والخطاط فريد القحطاني والفنان التشكيلي محمد الرشيدي والفنان التشكيلي محمد النجدي والفنانة التشكيلية نورة الهرفي والفنانة التشكيلية عفاف السراي(إدارة) بإشراف مباشر من مدير جمعية الثقافة والفنون بتبوك ماجد العنزي.