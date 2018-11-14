مهرجان للتعلم النشط بتعليم الرياض

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

قرر مجلس التعلم النشط بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض إقامة مهرجان وملتقى علمي خاص ببرنامج التعلم النشط في كل مكتب تعليم لتبادل الخبرات

بين المعلمين والمدارس بشكل عام حيث يتم فيه عرض التجارب والطرق المتبعة لتطبيق البرنامج في المدارس.

وكان مجلس التعلم النشط والذي عقد اجتماعه مؤخراً برئاسة مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية ورئيس المجلس الأستاذ عبدالله بن سعد الغنام قد أكد على أهمية متابعة مشرفي القيادة المدرسية لخطة قادة المدارس الخاصة بتفعيل البرنامج وتشكيل فريق التعلم النشط والمجتمعات المهنية والتأكيد على مشرفي المواد بمتابعة المعلمين لتفعيل مهارات التعلم النشط.

وأوضح منسق برنامج التعلم النشط بتعليم الرياض الأستاذ بسام البابطين أن المجلس شدد على أهمية تحديث التقرير الإحصائي بشكل دوري والذي يتضمن أهم منجزات مكاتب التعليم وحصر المتميزين من مدارس ومعلمين ومنسقين للبرنامج وإقامة مسابقة علمية لتحفيزهم وتكريمهم على مستوى المكاتب والإدارة.