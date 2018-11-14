الدفاع المدني : يجب اختيار الاماكن المناسبة للتنزه أثناء هطول الأمطار

حسين العلي(صدى):

تهيب الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بالجميع الى الأخذ بوسائل وتعليمات السلامة، أثناء الاستمتاع باجازه نهاية الأسبوع لاسيما وأنه قد يصادف وجود حالات ماطرة ونؤكد على من ينوي التوجه الى المناطق البريه الى اختيار الاماكن المناسب للتنزه ، بعيداً عن المخاطر ومجاري الأودية والسيول، والبعد عن المستنقعات وتجمعات المياه بالاودية ومحاضن السيول وكذلك العقوم الترابية والسدود

ومراقبة الأطفال بشكل مستمر

متنيا”السلامه للجميع

المتحدث الرسمي للادارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف