بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس في المملكة
أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة.
وتشمل الحالة المناطق التالية: ” القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، أجزاء من منطقة الرياض خاصة الشمالية والغربية منها، أجزاء من منطقة الشرقية خاصة الشمالية والغربية منها، والأجزاء الساحلية من جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك. ”
كما توقعت استمرار فرصة تكون الضباب، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك.
حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الخميس 1440/3/7 الموافق 2018/11/15 في #المملكة#نرصد_ونحمي #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة pic.twitter.com/77nEG5xIcj
— الأرصاد وحمايةالبيئة (@PmeMediacen) ١٤ نوفمبر ٢٠١٨
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58416 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم اجعلها امطار خير وبركه وعم بنفعها الجميع ,, آمين ,,