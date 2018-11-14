بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس في المملكة

علي القحطاني (صدى):

أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة.

وتشمل الحالة المناطق التالية: ” القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، أجزاء من منطقة الرياض خاصة الشمالية والغربية منها، أجزاء من منطقة الشرقية خاصة الشمالية والغربية منها، والأجزاء الساحلية من جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك. ”

كما توقعت استمرار فرصة تكون الضباب، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك.