إغلاق الطريق الرابط بين محافظة الرس ورياض الخبراء
أعلنت بلدية محافظة الرس، اليوم الأربعاء، عن إغلاق الطريق الرابط بين محافظة الرس و محافظة رياض الخبراء من جهة وادي الرمة بسبب هطول الأمطار.
وقال البلدية عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : نظراً للحالة الجوية الحالية ، وحرصاً على سلامة الجميع فقد تم إغلاق الطريق الرابط بين محافظة الرس و محافظة رياض الخبراء من جهة وادي الرمة.
ويذكر أنه تم تعليق الدراسة غدًا الخميس في جميع مدارس الرس، والقصيم وحفر الباطن.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58416 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يستر على المسلمين ,, آمين ,,