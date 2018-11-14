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إغلاق الطريق الرابط بين محافظة الرس ورياض الخبراء

إغلاق الطريق الرابط بين محافظة الرس ورياض الخبراء
نايف السالم(صدى):

أعلنت بلدية محافظة الرس، اليوم الأربعاء، عن إغلاق الطريق الرابط بين محافظة الرس و محافظة رياض الخبراء من جهة وادي الرمة بسبب هطول الأمطار.

وقال البلدية عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : نظراً للحالة الجوية الحالية ، وحرصاً على سلامة الجميع فقد تم إغلاق الطريق الرابط بين محافظة الرس و محافظة رياض الخبراء من جهة وادي الرمة.

ويذكر أنه تم تعليق الدراسة غدًا الخميس في جميع مدارس الرس، والقصيم وحفر الباطن.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 58416 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يستر على المسلمين ,, آمين ,,

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