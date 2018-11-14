” التحالف ” يرصد سقوط صاروخ في البحر أطلقه الحوثيون باتجاه ميناء الحديدة
رصدت دفاعات التحالف العربي في اليمن، اليوم الأربعاء، سقوط صاروخ في البحر أطلقه ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من مديرية الصليف كان يستهدف ميناء الحديدة.
يأتي قصف ميليشيا الحوثي العشوائي للمنشآت الحيوية داخل الحديدة بعد سقوط أعداد كبيرة من عناصرها في جبهة الساحل الغربي لليمن ما بين قتيل و أسير على يد قوات المقاومة اليمنية.
زاير[ عدد التعليقات: 1719 ] نشر منذ 2 ساعتين
يظهر ان الصاروخ البلستي خاف من دفاعات التحالف فاتجه نحو البحر الاحمر .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58416 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم خيب الحوثي وخيب رميهم ، واهلكهم كما هلكت عاد وثمود ,, آمين ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58416 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم خيب الحوثي وخيب رميهم ، واهلكهم كما هلكت عاد وثمود ,, آمين ,,