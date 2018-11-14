اتحاد كرة القدم: محاضرة للمدربين الوطنيين يقدمها ” جيسوس “

ماجد محمد(صدى):

كشفت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء عن تنظيم محاضرة للمدربين الوطنيين، قائلة: ” يقيم جورجي جيسوس مدرب فريق الهلال محاضرة للمدربين السعوديين، في قاعة المؤتمرات الكبرى، بمقر اللجنة الأولمبية المحلية، يوم الأحد المقبل ” .

يأتي ذلك تحت عنوان المحاضرة الرابعة، التي تنظمها اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ضمن برنامج التعليم المستمر، داعية المدربين الوطنيين الراغبين في الحضور، للتسجيل عبر رابط إلكتروني.

ولفتت ” اللجنة ” ، إلى أنه المحاضرة ستقام في تمام الساعة الرابعة، عصر الأحد المقبل.