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اتحاد كرة القدم: محاضرة للمدربين الوطنيين يقدمها ” جيسوس “

اتحاد كرة القدم: محاضرة للمدربين الوطنيين يقدمها ” جيسوس “
ماجد محمد(صدى):

كشفت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء عن تنظيم محاضرة للمدربين الوطنيين، قائلة: ” يقيم جورجي جيسوس مدرب فريق الهلال محاضرة للمدربين السعوديين، في قاعة المؤتمرات الكبرى، بمقر اللجنة الأولمبية المحلية، يوم الأحد المقبل ” .

يأتي ذلك تحت عنوان المحاضرة الرابعة، التي تنظمها اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ضمن برنامج التعليم المستمر، داعية المدربين الوطنيين الراغبين في الحضور، للتسجيل عبر رابط إلكتروني.

ولفتت ” اللجنة ” ، إلى أنه المحاضرة ستقام في تمام الساعة الرابعة، عصر الأحد المقبل.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3430 ] نشر منذ 37 دقيقة

كبير يا جيسوس💙

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