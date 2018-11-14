لجنة التنمية الاجتماعية بحي السلام تقيم عدداً من الفعاليات في شهر نوفمبر

سعيد العجل (صدى):

أقامت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي السلام عدداً من البرامج والأنشطة الثقافية في مطلع شهر نوفمبر الجاري، حيث نظمت اللجنة بالتعاون مع مركز مصادر التعلم دورة في فن الإلقاء التي اشرف عليها الأستاذ فهد الزامل، وكانت الدورة ضمن برنامج الشراكة المجتمعية الذي تنفذه اللجنة بالتعاون مع عدد من الجهات ومن بينها المدارس، حيث عقدت الدورة بمدرسة هشام بن حكيم الابتدائية بحي الجزيرة.

كما نظمت لجنة التنمية المستدامة “تالقة”، بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بحي السلام فعالية “أريد أن أقول شيئاً”، وشارك في الفعالية مجموعة من أطفال فرقة “كفو” الكشفية وكشافة لجنة التنمية الاجتماعية بحي السلام.

وكان للقسم النسائي في اللجنة نشاط مميز، كان من بين برامجه برنامج الأمومة، الذي يعقد لمدة خمسة أيام ابتداءاً من هذا الأسبوع وبشكل مجاني، ويهدف لغرس القيم النبيلة في نفوس الأبناء وتعليمهم أهمية التمسك بالمبادئ الفاضلة.

وقد عبر رئيس مجلس الادارةللجنة التنمية الاجتماعية بحي السلام الأستاذ ماجد الحسيني، عن شكره الجزيل لكل الضيوف الذين أثروا برامج اللجنة خلال الفترة السابقة، بالإضافة لأهالي الحي الذي يحرصون كل الحرص على الاستفادة من برامج اللجنة وما تقدمه من فعاليات ونشاطات خاصة بالحي.