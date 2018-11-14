بالصور.. عروس تحقق الأمنية الأخيرة لخطيبها المتوفي

اسلام اباد(صدى):

نشرت وسائل إعلام عالمية، اليوم الأربعاء، قيام عروس إندونيسية بتنفيذ أمنية خطيبها الأخيرة والذي كان أحد ضحايا الطائرة المنكوبة ” بوينغ 737 ” ، بخوض جلسة تصوير لحفل زفافهما لوحدها إذا مات ولم يصل إلى الحفل.

وكانت ” إنتان شياري ” وخطيبها ” ريو ناندا براتاما ” ، سيتزوجان في 11 نوفمبر، والذي كان يعمل طبيبًا، واتجه إلى جاكرتا لحضور ندوة حول العمل قبل زفافهما، وتوفي ” براتام ” و188 من ركاب طائرة شركة ” ليون ” في 29 أكتوبر، بعد إقلاعها إلى بانكالبانانج، وتم تحديد الطبيب الشاب بواسطة بصمات الأصابع يوم 6 نوفمبر، وقد تم دفنه بعد يومين من الحادثة الرهيبة.

وكان ” ريو ” قد أخبر ” شياري ” بأمنيته الأخيرة قبل أن يركب الطائرة، فقال مازحًا ” إذا لم أتي إلى حفل الزفاف، يجب أن تقومي بجلسة تصوير بمفردك وترسلى الصور إلي، وقد فعلت ذلك حقا ونشرت الصور في ” إنستغرام ” ، معلقة عليها “أحاول أن أبتسم من أجلك، على الرغم من أنني أشعر بحزن لا يوصف، لا يمكنني أن أحزن ويجب أن أكون قوية، كما قلت لي دائمًا “.

ومن جانبه أعلن ” مسؤولون ” في إندونيسيا أن 189 شخصًا كانوا على متن الطائرة التي يرجح غرقها بعد سقوطها في البحر قبالة جزيرة جاوة بعد قليل من إقلاعها من العاصمة جاكرتا