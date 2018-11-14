” آل الشيخ ” يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي الاتحاد

نواف السالم(صدى):

أصدر رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة جديد لنادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن.

وتضمن التشكيل وفق تغريدة للهيئة العامة للرياضة:” نواف بن ناصر المقيرن رئيسا، ولؤي هشام ناظر نائبا للرئيس، ياسر بن عبدالعزيز نصيف أمينا عاما، محي الدين صالح كامل عضوا، أوكار عبدالله الحالي عضوا، عبدالله حسن كبرها عضوا، أحمد عصام كعكي عضوا” .