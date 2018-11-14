بالفيديو.. السيول تغطي مساحات واسعة من الدبدبة بحفر الباطن

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو منطقة الدبدبة شمال حفر الباطن ، اليوم الاربعاء، بعد أن غَطّت السيول مساحات واسعة منها.

وبين الفيديو لحظة تحول المنظقة لبحيرة نتيجة السيول وعدم قدرة المركبات على السير خلالها مما أدى إلى انجرافها.

فيما نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي طريق حفر الباطن والمتجه إلى الرياض ، ورفحاء ، وساموده إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة، نظراً لوجود أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة في بعض المواقع للحفاظ على سلامة وأمان المسافرين.