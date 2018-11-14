الدفاع المدني يُصدر تعليمات للاستمتاع بإجازه نهاية الأسبوع في الرياض

سعيد العجل(صدى):

يهيب الدفاع المدني بمنطقة الرياض، بالجميع الى الأخذ بوسائل وتعليمات السلامة، أثناء الاستمتاع باجازه نهاية الأسبوع مؤكدا على من ينوي التوجه الى المناطق البريه الى اختيار المكان المناسب لنصب الخيام، بعيداً عن المخاطر،الأودية، والحرص على إشعال النار بعيداً عن الخيام وباستخدام وسائل أمنه ومراقبة الأطفال بشكل مستمر .

كما يوضح بانه على إثر الامطار التي تشهدها المنطقة ولله الحمد فقد نتج عنها العديد من المستنقعات وتجمعات المياه بالاودية ومحاضن السيول وكذلك العقوم الترابية والسدود بعدد من المواقع في محافظات المنطقة.

وعليه فأن المديرية تنبه الى خطورة السباحة في مثل هذه المواقع حتى وان كان الشخص يجيد السباحة فغالبيتها مصائد ومكامن خطورة لما تحتويه من مخاطر مثل الطمي او الطين الموجود بقاع المياه و الذي قد يتسبب في نشوب الشخص والإمساك به ومن ثم غرقه .

متنيتاً السلامه للجميع واوضح ذلك المتحدث الاعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي.