مشروع بحثي مشترك بين ” السعودية للكهرباء ” وجامعة الملك سعود

سعيد العجل(صدى):

دشنت اليوم، الشركة السعودية للكهرباء بالتعاون مع جامعة الملك سعود، مشروعاً بحثياً لتركيز الشمس على الرمال لإنتاج الكهرباء، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة المهندس زياد الشيحة ومدير الجامعة الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر وعدد من المسؤولين في الشركة والجامعة.

وتم خلال حفل التدشين، استعراض مراحل المشروع الذي يقام في وادي الرياض للتقنية في الجامعة، والجهود التي بذلت من فريق العمل في إدارة الأبحاث والتطوير في ” السعودية للكهرباء ” ومعهد الملك عبدالله للدراسات والبحوث الاستشارية في الجامعة؛ لتحقيق النتائج البحثية المستهدفة في مجال الطاقة المتجددة.

ويهدف المشروع، الذي يقام على مساحة 2500 متر مربع تقريباً؛ للاستفادة من الشمس والرمال والهواء لإنتاج طاقة نظيفة، حيث وُقع عقد المرحلة الأولى في مايو 2016 واستمر العمل البحثي عليه لاختبار نظام متكامل لإنتاج الكهرباء بسعة 100 كيلو وات للوقوف على الجدوى التقنية للمشروع الذي ينقسم إلى ثلاثة مراحل على خمسة أعوام.

ويعتمد المشروع على 66 مرآة شمسية عاكسة لتسخين الرمال الحمراء، وبرج شمسي (بطول 22.5 متر)، ومستقبل حراري عبارة عن تجويف يستقبل الإشعاع الشمسي المركز بداخله شفرات للتحكم بسرعة سقوط الرمل، وغيرها من المعدات والتقنيات الحديثة المستخدمة في المشروع.

يذكر أن ” السعودية للكهرباء ” دخلت في تحالف بحثي علمي مع جامعة الملك سعود في هذا المجال، بمشاركة مختبرات أمريكية بارزة، في إطار دور الشركة الريادي لدعم المؤسسات البحثية مما وضعها على خارطة الشركات المهتمة بتقنية الطاقة الشمسية المركزة وأبحاثها على مستوى العالم.