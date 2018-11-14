اطلاق سباق الجري النسائي الأول بكورنيش الخبر برعاية أمير الشرقية

سعيد العجل(صدى):

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لسباق الجري الخيري 23 المقام على الواجهة البحرية بكورنيش الخبر عن استهداف مايقارب ألفين إمرأة للمشاركة في السباق النسائي الذي يقام للمره الأولى في 24 نوفمبر الجاري منذ إطلاق السباق قبل 22 سنة بالمنطقة الشرقية إضافة إلى 12 ألف متسابق من الرجال بعد أن شارك بالسباق العام الماضي 8 آلاف متسابق .

وأوضح رئيس اللجنة العليا للسباق عبدالعزيز التركي أن سباق الجري الخيري السنوي يأتي برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية حيث ينطلق هذا العام تحت شعار ” هيا نقرأ ” بهدف تحقيق نقلة مهمة نحو ترسيخ مفاهيم الأنماط الثقافية وتشجيع القراءة بين أفراد المجتمع ونشرها، منوهاً بأن أحد أهم أهداف السباق هي دعم ترابط المجتمع بمختلف شرائحه على صعيد الروح الرياضية المتسامحة.

وأعرب التركي خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الأول بفندق كراون بلازا بالخبر بحضور العديد من الرياضيين بالمنطقة الشرقية والإعلاميين والإعلاميات ، عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، على دعمهم اللامحدود لإنجاح هذا السباق وتذليل كافة الصعوبات وتوجيهاتهم السديده للجهات الحكومية والغير الحكومية للمشاركة في هذه التظاهرة المجتمعية المهمة للمنطقة ، مؤكدا أن الاستقلالية في عمل اللجنة أحد أهم أسباب نجاحه حيث أن مرجعية السباق هي أمارة المنطقة الشرقية الداعمه طوال 23 سنة الماضية.

وأوضح التركي أن اللجنة المنظمة حريصه على التعامل مع مختلف التحديات والتطوير الدائم ورفع سقف الطموح بكل جوانب السباق وهو ما دعاها إلى فتح باب المشاركة للنساء بهذا السباق الخيري ، من خلال سباق مخصص لهن يواكب أرقى الترتيبات التي تشهدها السباقات المماثلة في مختلف دول العالم دعما لتمكين المرأة وتحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030 .

وكشف نائب رئيس اللجنة العليا للسباق خليفة الضبيب عن استهداف مشاركة ألفين إمرأة متسابقة وعدد 12 ألف من الرجال في فعاليات السباق الذي سينطلق يوم 24 نوفمبر الجار بعد أن شارك بالسباق العام الماضي 8 آلاف متسابق ، مبينا أن اللجنة رصدت 150 ألف جوائز مالية لسباق الرجال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة إضافة إلى الجائزة الكبرى وهي سيارة يقدمها السباق سنويا وكذلك جوائز قيمة للمتسابقين ، وأضاف أن السباق يسعى لإيجاد منظومة قيمية تصب في مصلحة الأفراد والمجتمع عموما من خلال ترسيخ مفهوم العمل الجماعي التطوعي بين طلاب المدارس والجامعات ومنسوبي الجهات الحكومية والخاصة ، وخلق جيل من الشباب على درجة عالية من اللياقة البدنية، والتشجيع على ممارسة رياضة الجري او المشي لمحافظتها على سلامة وصحة الجسم وقايتها للإنسان من الأمراض .

وقال رئيس اللجنة الاعلامية للسباق حسين البلوشي أن سباق النساء يبدأ يوم السبت في الساعة التاسعة صباحا ثم بعد ذلك سباق ذوي الاحتياجات الخاصة من أصحاب الهمم ثم سباق الرجال ، وسيقام قبل انطلاقة السباق مخيمات للتسجيل والقياسات الطبية، وأركان للقراءة بالتعاون مع إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية والمكتبة العامة بالخبر وجمعية فتاة الخليج ومكتبة الملك عبدالعزيز ، مبينا أنه على هامش السباق سيعقد ندوات ومحاضرات وأنشطة اجتماعية وزيارات لتحقيق الأهداف المنشوده إضافة لافتتاح ست مكتبات داخل المدارس بالتعاون مع إدارة تعليم الشرقية وجمعية فتاة الخليج ، وستتواجد خلال السباق سيارات الاسعاف على مسافة كل 500 متر والمياه ستكون متوفرة على طول خمسة كليو مترات، فيما ستكون متابعة المتسابقين الكترونية طوال السباق .