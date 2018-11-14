نمر ينهش طفلة من رقبتها

موسكو(صدى):

هجم نمر في سيرك روسي على طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، مما تسبب في إصابتها بجروح برقبتها، بعدما طرحها أرضا ثم نهشها من رقبتها، وسط صراخ من المتواجدين.

وهرع مدرب النمر نحو الطفلة، وأنقذها من الموت، وأكد الحاضرين أن السترة الصوفية التي كانت ترتديها حمتها كثيرًا، موضحين أن هذه المأساة حدثت عندما كان مجموعة من أطفال المدارس يزورن السيرك.

يذكر أن مدير السيرك أندري مانشوريان، البالغ من العمر 51 عامًا، يواجه الحكم بالسجن لسنوات بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر.