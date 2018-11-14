تعليق الدراسة في القصيم والرس غدًا

سالم المطيري(صدى):

قررت إدارة تعليم القصيم، تعليق الدراسة غدًا الخميس، نظرًا لعدم استقرار الأحوال الجوية في المنطقة، بناء على ماورد في تقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وقالت إدارة التعليم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : وفقًا للحالة الجوية الحالية، واستنادًا لقرار اللجنة الوزارية المختصة، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، وجه المدير العام بتعليق الدراسة يوم الخميس 7_3_1440هـ لجميع طلاب وطالبات مدارس الإدارة العامة لتعليم القصيم.

في حين قررت إدارة تعليم الرس أيضًا تعليق الدراسة غدًا في جميع مدارس المنطقة وقطاعي ضرية ودخنة.