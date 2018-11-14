القبض على 26 أفريقياً داخل شاحنة بطريقهم للمملكة

فهمي محمد(صدى):

ألقت أجهزة الأمن اليمنية القبض على 26 أفريقياً داخل شاحنة نقل بضائع في محافظة لحج، جنوب البلاد، حسب مصدر أمني.

وأوضحت مصادر أنه وصلت إلى نقطة ريجل التي تقع على المدخل الرئيس لعاصمة لحج الحوطة يوم أمس شاحنة نقل بضائع وبداخلها 26 أفريقياً، تم إخفاؤهم بداخلها بطريقة محترفة، تم وضع غطاء حديدي سميك وسط الشاحنة؛ ليفصل بين المواد الغذائية التي كانت تحملها، بينما تم حشر الأفارقة في مقدمة السيارة، وقد أوصدت أبواب محكمة عليهم.

واتضح من خلال التحقيقات الأولية مع المقبوض عليهم وسائق الشاحنة، أن وجهتهم كانت إلى محافظة ريمة شمال البلاد وأن مهربين ينتظرونهم هناك، ثم ينقلونهم إلى المملكة مقابل دفع ألف ريال سعودي (266.6 دولار أمريكي)، كما ورد في اعترافاتهم.

الجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية ضبطت خلال العامين الأخيرين أعداداً كبيرة من الأفارقة، إلا أنه يتم الإفراج عنهم لاحقاً؛ لعدم وجود مراكز ضبط خاصة بهم، عقب إغلاق مركز الإيواء الوحيد في محافظة عدن في شهر أبريل 2018.