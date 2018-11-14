” التجارة” تشهّر بصاحب منشأة بعد تورطه في إعداد عطوراً ومستحضرات تجميل مغشوشة

علي القحطاني (صدى):

شهرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء بصاحب منشأة تختص في تجارة الجملة والتجزئة في العطور وأدوات التجميل بمحافظة الأحساء.

وجاء ذلك بعد ثبوت تورطه في إعداد وتعبئة منتجات مغشوشة بمعمل غير مرخص، بهدف تصريفها وبيعها في الأسواق.

وتضمن الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام : فرض غرامة مالية قدرها مائتي ألف ريال، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة والآلات المستخدمة في التصنيع والتعبئة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.