تعليق الدراسة غدًا في حفر الباطن

وزارة_التعليم (صدى):

قررت إدارة تعليم حفر الباطن، تعليق الدراسة غدًا الخميس، نظرًا لعدم استقرار الأحوال الجوية في المنطقة، بناء على ماورد في تقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وقالت إدارة التعليم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : وفقًا للحالة الجوية الحالية، وبناءً على موافقة اللجنة المركزية لتعليق الدراسة وحرصاً على سلامة منسوبي ومنسوبات تعليم حفرالباطن وجه مدير التعليم بتعليق الدراسة ليوم غدٍالخميس.في جميع مدارس المحافظة راجياً الله أن يجعلها سقيا رحمة وأن ينفع بها البلاد والعباد.

في حين قررت إدارة تعليم الرس وإدارة القصيم أيضًا تعليق الدراسة غدًا في جميع المدارس.