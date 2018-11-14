الفنانة امل علم تتأهل في مسابقة الإبداع العربي بلندن

حسين العلي(صدى):

عبرت الفنانة التشكيلية السعودية امل علم عن سعادتها بتأهل عملها الفني لمراحل متقدمة في مسابقة الابداع العربي في لندن (مسابقة أفضل فنان تشكيلي عربي في العالم لعام ٢٠١٨ م للجنسين) وقالت: حقيقة فخوره جدا كفنانة تشكيلية سعودية بتأهل عملي الفني ” وجوه ورد الاقحوان ” مقاس 80/80 سم أكريلك على كانفاس لمراحل متقدمة في المسابقة لاختيار أفضل فنان عربي في العالم لعام 2018م . , وعن اختيار عملها للتأهل تقول : “سجلت اسمي بموقع الملتقى التابع The Arabs Group وموقعها لندن عن طريق موقعهم الرسمي وارسلت عملي للاشتراك بالمسابقة لان المسابقة مفتوحة لكل الفنانين العرب بالوطن العربي والعرب بالعالم على لقب افضل فنان تشكيلي عربي بالعالم .

وفي سياق حديثها عن وصف عملها الفني تضيف الفنانة التشكيلية أمل علم: ” العمل تصوير عدة وجوه بأحجام مختلفة بالتدرج تبدأ من الصغير الى الوسط الى الأكبر مع تعبير شعر الرأس بورد الاقحوانChrysanthemum الذي يعبر عن السعادة والتفاؤل والإخلاص.. ورسم الفكرة بطريقة سريالية تعبر عن خيال الفنان في كيفية سماع الكلمة الطبية عن الصديق الرائع المخلص ومدى تأثيرها القوي على النفس وانتشارها بين الناس بسرعة كرائحة وعبير هذا الورد على مدى الزمن، عكس الكلمة السيئة تماماً.

و اللوحة أسلوب رسمها مبتكر حيث تتعلق من كل الاتجاهات ويستطيع المشاهد أن يراها من كل جهة بنفس الوضع ونفس الشكل

وخلال مراحل المسابقة يتم فرز الاعمال المميزة من قبل لجنة دولية مختصة بالفنون بعدها يتم ترشيح الاعمال المميزة للدخول على التصفيات للمراكز المتأهلة فيها وهي خمسة مراكز يحصل فيها المتسابق على شهادة دولية معتمدة من خبراء الفن التشكيلي.