الهلال يسعى لضم الإسباني ” جوناثان ” بالميركاتو الشتوي

نواف السالم(صدى):

نشرت وسائل إعلام رياضية، اليوم الأربعاء، أنباء عن إقتراب نادي الهلال من الحصول على خدمات الإسباني ” جوناثان سوريانو ” لاعب بكين جوان الصيني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت ” وسائل الإعلام ” ، أن ” عقد سوريانو ” مع بكين جوان، سينتهي في يناير المقبل، ولا يرغب في تجديد عقده مع ناديه الصيني.

ومما لا شك أن سوريانو، سيكون من الصفقات القوية المنتظرة لإدارة نادي الهلال ، لضمان المنافسة بقوة على جميع البطولات المحلية والعربية والآسيوية هذا الموسم.

وأشارت ” وسائل الإعلام ” ، إلى أن إدارة الأمير ” محمد بن فيصل ” تستعد للاستغناء عن خدمات الفنزويلي ” جيلمين ريفاس ” ، وإعارة السوري عمر خربين في الميركاتو الشتوي المقبل.