” الوزراء الكويتي ” يقرر تعطيل الوزارات والمؤسسات الحكومية غدا

خالد الظفيري(صدى):

أعلن مجلس الوزراء الكویتي استمرار تعطیل كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومیة والكلیات والمدارس الحكومیة والخاصة یوم غد الخمیس واعتباره یوم “راحة” كإجراء احترازي نظرا إلى تقلبات الطقس والأمطار التي تشھدھا البلاد.

وأوضح مجلس الوزراء عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تویتر” الیوم الأربعاء أنھ حفاظا على سلامة المواطنین والمقیمین ونظرا إلى ھطول الأمطار على البلاد بكمیات كبیرة خلال الساعات القلیلة وتوقع ھیئات الأرصاد الجویة باستمرار عدم استقرار الأحوال الجویة تقرر استمرار تعطیل الجھات الحكومیة والكلیات والمدارس الحكومیة والخاصة یوم غد الخمیس.