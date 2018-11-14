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حساب المواطن يجيب على تساؤل حول ” إيقاف الخدمات “

حساب المواطن يجيب على تساؤل حول ” إيقاف الخدمات “
علي القحطاني (صدى):

أجابت خدمة العملاء التابعة لبرنامج ” حساب المواطن ” ، اليوم الأربعاء، على استفسار أحد المواطنين عبرة تغريدة على الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، حول ” إيقاف الخدمات ” ، وقال المواطن: ” السلام عليكم عندي سؤال على إيقاف خدمات هل حساب المواطن يوقف مع إيقاف الخدمات أو ينزل بحسابي وشكرًا ” .

وردت ” خدمة العملاء ” قائلة: ” عليكم السلام ، في حال وجود إيقاف خدمات على حسابك وكنت مستحق، يمكنك التوجه للبنك للإستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن، نسعد بخدمتك ” .


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