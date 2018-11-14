إعلامية شهيرة تنتقد أسيل عمران.. وتصف صوت نوال الكويتية بـ ” النكد “

أميرة خالد(صدى):

انتقدت الإعلامية الكويتية مي العيدان، المطربة نوال الكويتية، واصفة صوتها بـ ” النكد “، الذي لا تحبُّه على الإطلاق.

وشاركت مي مقطع فيديو لإحدى أغاني نوال، عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام وعلقت عليه قائلة: بعيد عن صوت النكد نوال اللي ما أحبه أصلًا يجيب لي اكتئاب، والأغنية اللي كإن قاعدين بحسينية ادعي وادعي وقولو أمين”.

وكانت الإعلامية الكويتية قد وصفت نوال، بالشخصية الجافة وبأنها مغرورة، في حين دافعت عن أحلام مشيرة إلى أنها مسكينة وتحب جمهورها وتتعامل مع معجبيها بلطف.

كما سخرت مي العيدان من الفنانة السعودية أسيل عمران، من خلال نشرها غلاف إحدى المجلات التي ظهرت عليها الأخيرة.

وقامت مي، باعادة نشر تصريح أسيل على غلاف المجلة، قائلة: أسيل عمران وفؤاد عبدالواحد: تخرجنا في مدرسة واحدة ولكل منا بصمة خاصة.. أموت وأعرف شنو بصمة أسيل عمران.. أفيدونا أكرمكم الله.

ويأتي تجدد الهجوم هذا، بعد خلافات كثيرة بينهما بدأت بانتقاد الإعلامية الكويتية ظهور الفنانة السعودية في أحد كليبات الفنان تامر حسني حيث قالت في فيديو عبر سناب شات: ” ما لقيت إلا أسيل عمران في الخليج كله تقدم معها دويتو ليش.. صوت بلا شخصية ولما تسمعها ما تعرف أنه صوت أسيل عمران “.