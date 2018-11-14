أمير منطقة الرياض يقلد قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة رتبته الجديدة

سعيد العجل(صدى):

قلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة الرياض اللواء يوسف بن علي الهندي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى لواء.

وهنأ سموّه, اللواء الهندي على الترقية, متمنيًا له التوفيق والسداد في مهام عمله.

من جانبه رفع اللواء الهندي, شكره للقيادة الرشيدة, على هذه الثقة الغالية, مؤكدًا حرصه على بذل كل ما في وسعه لخدمة الدين ثم الملك والوطن.