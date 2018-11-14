بالفيديو.. ريماس منصور تخضع لعملية تجميل غريبة من نوعها
أظهر مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، الفنانة ريماس منصور أثناء وجودها في عيادة التجميل، حيث أعلنت أنها تستعد للخضوع لعملية تجميل، لشفط ” لغاليغها ” .
وقالت من خلال مقطع الفيديو: سأصبح من غير لغلوغ كي لا ينادوني بـ ” أم اللغاليغ ” .
ونشرت الفنانة عبر حسابها على ” إنستجرام ” ، فيديو آخر لها من العيادة وأرفقته بصوت الفنان المصري عادل إمام وهو يردد عبارته الشهيرة: كل واحد يخلي نفسه من لغاليغو.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38234 ] نشر منذ 1 ساعة
ي حبي لتس😘😘😘
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣