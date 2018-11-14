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أم تتجرد من مشاعر الأمومة وتعذب طفلها لتحصل على الطلاق

أم تتجرد من مشاعر الأمومة وتعذب طفلها لتحصل على الطلاق
أميره خالد(صدى):

أثار مقطع فيديو تداوله نشاط التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، حالة من الاستهجان ومشاعر الغضب بعد أن تضمن مشاهد مؤلمة و صادمة حيث صورته أم بواسطة عدسة هاتفها الجوال، بعد أن جردت فلذة كبدها من ملابسه، وأشبعته ضربًا، في محاولة للضغط على زوجها من أجل انتزاع ” طلاقها ” .

وأظهر ” الفيديو ” المتداول، مطالبة ” الأم ” من إبنها الذي اكتفى بالبكاء دون أن يقاوم، بأن يقول لأبيه : ” قوليه يجي يطلقني ” .

ومن جانبهم طالب نشطاء السوشيال ميديا، من السلطات المختصة بضرورة تطبيق العقوبات اللازمة في حق هذه السيدة التي عرضت طفلًا بريئًا للخطر، بسبب نزاع بينها و بين زوجها.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 58386 ] نشر منذ 53 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

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