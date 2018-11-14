أم تتجرد من مشاعر الأمومة وتعذب طفلها لتحصل على الطلاق
أثار مقطع فيديو تداوله نشاط التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، حالة من الاستهجان ومشاعر الغضب بعد أن تضمن مشاهد مؤلمة و صادمة حيث صورته أم بواسطة عدسة هاتفها الجوال، بعد أن جردت فلذة كبدها من ملابسه، وأشبعته ضربًا، في محاولة للضغط على زوجها من أجل انتزاع ” طلاقها ” .
وأظهر ” الفيديو ” المتداول، مطالبة ” الأم ” من إبنها الذي اكتفى بالبكاء دون أن يقاوم، بأن يقول لأبيه : ” قوليه يجي يطلقني ” .
ومن جانبهم طالب نشطاء السوشيال ميديا، من السلطات المختصة بضرورة تطبيق العقوبات اللازمة في حق هذه السيدة التي عرضت طفلًا بريئًا للخطر، بسبب نزاع بينها و بين زوجها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58386 ] نشر منذ 53 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34638 ] نشر منذ 21 دقيقة
الله المستعان