مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية يطلق برنامج ” نورتي “

محمد السعران(صدى):

أطلق مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية برنامج ” نورتي ” المتمثل بالتدريب على الحمل والمخاض، حيث صمم برنامج نورتي ليتماشى مع سياسة المستشفى الصديقة للأم والوليد، وليمثل الدليل الشامل والرفيق الأمثل للمرأة خلال فترة حملها وولادتها ونفاسها وحتى فترة الرضاعة.

وأوضح المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور عدنان العبدالكريم أن البرنامج يهدف إلى مشاركة الأسرة فرحتهم بمولودهم الجديد وتنمية الوعي الغذائي الصحي للأم والطفل معًا ، ويشمل أيضاً تقديم الرعاية والمشورة الطبية للأم قبل الولادة وبعدها ، ومنها بعض التمارين التي تساعد الام على الولادة ، وغيرها .

مؤكدًا على أن هذا البرنامج يعد خطوة متميزة تسجل لمستشفى المملكة والعيادات الاستشارية .

وأضاف أنمستشفى المملكة والعيادات الاستشاريةتركز على تطوير وتعزيز صحة الأم وصحة الطفل إلى جانب العديد من البرامج الأخرى لحماية المجتمع وتنميته صحياً، ولقد سعت المستشفى جاهدة إلى تقديم كل ما هو جديد في برامج الوقاية وتعزيز الصحة والتوعية، حيث أطلقت ” نورتي ” للأم والطفل والذي يعني بالرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة ويسهم في خفض معدلات الإصابة بالأمراض وسرعة تشخيصها وخفض معدلات الوفيات أثناء الحمل والولادة والنمو للأم والطفل.

كما يسعى لمشاركة الأسرة فرحتهم والسعي لتعزيز مفهوم الصحة والغذاء وعلى رأسها أهمية الرضاعة الطبيعية للطفل والأم معاً، ونشر هذه الثقافة .