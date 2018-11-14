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بالفيديو.. صاعقة تضرب سيارة أحد المتنزهين

بالفيديو.. صاعقة تضرب سيارة أحد المتنزهين
تركي السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، ضرب صاعقة رعدية، اليوم الأربعاء، لسيارة أحد المتنزهين، مما أسفر عن خدوش في سقف السيارة الخارجي.

يذكر أن هيئة الأرصاد وحماية البيئة توقعت أن يستمر هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.


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