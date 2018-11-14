الأمير فيصل بن بندر يستقبل قيادات من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة

سعيد العجل (صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة , بمكتبه بقصر الحكم اليوم ، مدير عام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء” المهندس حسام الدين بن صالح المدني, وعدداً من قيادات المركز.

واستعرض مركز “أداء” خلال الاستقبال المهام والأهداف التي اشتملت على قياس أداء في الأجهزة الحكومية من خلال تطبيق نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة وملزمة لها لدعم كفايتها وفاعليتها، وإعداد تقارير دورية حول نتائج أدائها.

كما اطلع سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه, على تطبيق “وطني” أحد أدوات المركز في قياس رضا المستفيد، الذي يعد منصة تفاعلية تمكن المستخدمين من مواطنين ومقيمين وزائرين للمملكة من تقييم مراكز الخدمة وخدمات الأجهزة الحكومية المقدمة.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة سبل التعاون البناء والمثمر بين إمارة منطقة الرياض ومركز “أداء”, وذلك في مجال قياس وإدارة الأداء وتحسين الخدمات الحكومية.

وثمن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز, عمل المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة وما يقوم به في سبيل دعم وتطوير الأداء الحكومي العام.

حضر الاستقبال معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري.