عروض حركية ومسابقات بالألعاب الإلكترونية خلال عطلة نهاية الأسبوع

محمد السعران(صدى):

تطلق روزنامة الترفيه هذا الأسبوع حزمة من الفعاليات المتنوعة ‏في عدد من مدن المملكة تتناسب مع جميع الفئات، تتنوع بين العروض الفنية والحركية والألعاب الإلكترونية، مما يعطي فرصة ‏للجميع لقضاء أوقات ممتعة.‏

ومع استمرار الأجواء الخريفية الجميلة على مدينة الرياض، ينعم سكان المدينة وزوارها خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع بفعالية‏ ” مهرجان الخريف ” المقامة في غرناطة سكوير-الدائري الشرقي- والتي تتضمن حزمة من الأنشطة الترفيهية، تستمر حتى 24 ديسمبر القادم، وتقام في الهواء الطلق، حيث الأجواء ‏العائلية الكرنفالية. كما يمكن للأسر الاستمتاع بالعروض الفنية الحية التي يقدمها نخبة من الموهوبين على مسرح تم إعداده خصيصاً لهم.

وفي الدائري الشمالي، وتحديداً في ساحة مجمع الرياض بارك تستمر فعالية ” لاروستيكا فايبز ” في ‏جذب الحضور من عشاق البيتزا الإيطالية، لخوض تجربة ‏إعداد البيتزا بأيدهم، وأيضا تمنحهم فرصة تذوق بيتزا صُنعت بايدي سعودية تدربت في إيطاليا.

أما في جدة، فتتواصل فعاليات ” مهرجان الأندلس ” المقامة في الأندلس مول خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي تتضمن العديد من الأنشطة المتنوعة منها: فعالية الفنان العالمي دانيال ‏ستراجيكي.

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وفي حين تختتم فعالية ” ون واي ” عروضها الموسيقية والفنية نهاية الأسبوع الحالي في الأحساء، تشهد المنطقة الشرقية انطلاق فعالية ” المعرض الياباني وبطولة الألعاب الإلكترونية ” في جبل القارة –مشروع أرض ‏الحضارات- وهي فعالية عائلية في الفترة ‏من 14-17 نوفمبر وستقام فيها بطولة الألعاب ‏الإلكترونية (فيفا 19 وفورتنايت وتكن7) ‏، إلى جانب عروض الكوسبلاي والمسرح.‏

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