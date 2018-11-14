بالصور.. القادسية يواصل تدريباته البدنية في عجمان

نواف السالم(صدى):

نشر الحساب الرسمي لنادي القادسية السعودي صورا للفريق خلال التدريبات البدنية الصباحية التي اداها اللاعبون اليوم الاربعاء في صالة الالعاب الرياضية بمقر معسكر الفريق في مدينة عجمان بالامارات

ويقين القادسية معسكرا اعداديا قصيرا في عجمان بدأ أمس الثلاثاء ويستمر حتى الجمعة المقبلة في ظل توقف المنافسات المحلية في الوقت الراهن.

جدير بالذكر أن نادي القادسية كان قد اقال مدير الفني الصربي الكسندر ستانوييفتش وعين مكانه البلغاري ايفايلو بيتيف من اجل تصحيح المسار.