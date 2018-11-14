نجمة اسكواش باكستانية عن ولي العهد: سيغير وضع المرأة بالعالم كله

عادل الحربي(صدى):

صرحت نجمة الاسكواش الباكستانية تورباكاي، خلال مشاركتها بمنتدى ” مسك العالمي ” ، بأن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيغير وضع المرأة في العالم كله، وليس في السعودية فقط.

كما أوضحت ” تورباكاي ” أنها أصرت على المشاركة في منتدى ” مسك العالمي ” لمكانة السعودية الكبيرة لها كامرأة مسلمة.

يُذكر أن منتدى ” مسك العالمي ” انطلق اليوم في نسخته الثالثة وعلى مدار يومين في فندق ” الفورسيزون ” بالرياض، تحت عنوان ” مهارات المستقبل ” ؛ وذلك بمشاركة العديد من المتحدثين والشخصيات العالمية البارزة وشركاء دوليين وممثلي المؤسسات الشبابية الدولية.