بالفيديو.. أبرار تسخر من سوء الأحوال الجوية في الكويت

خالد الظفيري(صدى):

نشرت الفنانة الكويتية أبرار فيديو جديد عبر حسابها في تطبيق سناب شات حول الاوضاع الجوية التي تمر بها الكويت في الايام الاخيرة، وتطرقت من خلال ذلك بشكل ساخر لوضع الموظفين في البلاد وخاصة المدرسات.

وقالت أبرار التي صورت الفيديو من داخل سيارتها ان مدرسة ابنها اتصلت بهم وقالت ان غدا يعتبر اجازة بسبب سوء الأحوال الجوية وأضافت: ” إحنا باكر المدرسة أعطت نجلي عطلة لسوء الأحوال الجوية، بنشوف باكر المدارس ”.

وأضافت: “ الله بيضيج خلج الموظفين، الحين المستأنسين المدرسات، الشارع فاضي اللي بيروح دوامه يستعين بغواصة؟ ”.