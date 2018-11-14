عدم انضباط ” ديمبلي ” يمثل مشكلة لبرشلونة

طلال الغامدي(صدى):

أصبح اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي يُمثل مشكلة حقيقية لنادي ” برشلونة ” الإسباني لكرة القدم منذ فترة ليست بالقصيرة.

وجاء ذلك لحالة عدم الانضباط التي باتت السمة الرئيسية لـ ” ديمبلي ” في الآونة الأخيرة.

وكشفت صحيفة إسبانية أن اللاعب الفرنسي يفتعل مشكلات أخرى، أبرزها ” تأخره الدائم عن التدريبات وعدم التزامه باللوائح الخاصة بالنادي الكتالوني ” .

حيث دفع هذا الأمر المدير الفني للفريق ارنستو فالفيردي، إلى معاقبته مطلع الأسبوع الجاري؛ وذلك باستبعاده من قائمة مباراة برشلونة أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

وسيتوجه مسؤولي ” برشلونة ” لعقد اجتماعًا اليوم مع وكيل أعمال اللاعب؛ وذلك بهدف إصلاح مسيرة النجم الفرنسي الصاعد مع الفريق.