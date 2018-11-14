بطالة أم اضطراب نفسي.. القبض على إيرانية خلعت ملابسها في الشارع

طهران(صدى):

أقدمت فتاة إيرانية على الاحتجاج على الاوضاع الاقتصادية الراهنة في بلادها وبسلوك غريب، اذ خلعت ملابسها جميعا قبل ان تتجول في شوارع مدينة ياسوج، الواقعة الى الجنوب الغربي من ايران.

واعلنت السلطات الايرانية القبض على الفتاة العارية امس الثلاثاء، التي قالت انها اقدمت على هذا الفعل اعتراضا على عدم قدرتها على إيجاد وظيفة على مدار السنوات الاربع الماضية من تخرجها من الجامعة.

ورغم ما اعلنته الفتاة الا ان بيانا للشرطة اكد ان هذه الفتاة تعاني من اضطرابات نفسية وهو السبب في خروجها نصف عارية للشارع.