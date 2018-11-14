تباين أراء متابعي فرح الهادي على أحدث صورة لها

خالد الظفيري(صدى):

قابل مستخدمو موقع انستجرام كلمات كتبتها الفنانة الكويتية فرح الهادي على أحدث صورها الشخصية بالموقع بالسخرية منها ووصل الامر بالبعض للهجوم عليها وانتقادها بشدة.

وقالت الهادي عبر انستجرام “ لا أنحني ولا أستمد قوتي إلا من ذاتي ” .

وتابعت: “ عاصرت الحياة وعايشت أشد أنواع الخيبات؛ لذا أنا لا أخسر، إنما أنخسر وبكل قوة ” .

واتهم أحد الملعقين فرح الهادي بالخبث وقال: “ منجد مسوية نفسها طيبة وهي خبيثة تبي تجرحها من ورى التريلات ” ، بينما قال اخر : ” شنو هالمدح الي يقرا التعليقات يقول هالكلام لدكتورة پروفيسورة تعلم الأجيال، أو فاعلة خير لدفع الصدقات أو أو أو أو، مو وحدة بس تأخذ فلوس من هذا وذاك، ودعايات وإعلانات للمطاعم، وما عدها شي ببلاش ” .

وعلى الجانب الأخر عبر كثير من المعلقين على الصورة المرافقة للتدوينة عن اعجابهم بالفنانة الشابة وتغزل عدد كبير من المعلقين بجمالها كما أبدت مجموعة من النساء اعجابهم بمظهرها وأناقتها.