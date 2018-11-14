أهمية بلف التبخير في محرك السيارة ومؤشرات تلفه

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يتكون محرك السيارة من العديد من القطع الهامة التي تعمل على تشغيل السيارة بكفاءة، وفي حال تعرض أحد هذه القطع للتلف فإنها تعرض السيارة للأعطال والتوقف في بعض الأحيان، ومن هذه القطع الهامة والتي قد لا يدري كثير من السائقين بوجودها هي بلف التبخير.

بلف التبخير هو عبارة عن صمام تدوير غازات المحرك الداخلية، حيث أنه يقوم بتنقية الهواء من التلوث الناتج عن أكسيد النيتروجين عبر تدوير هذة الغازات وإدخالها بعملية الاحتراق التي تتم داخل المحرك، وعند حدوث تبخير للزيت، ينفتح البلف كي يسحب الزيت وإعادته مرة أخرى إلى المحرك.

هذه القطعة الهامة مثل أي جزء في السيارة قد تصاب بالأعطال والتلف، نتيجة انتهاء عمرها الافتراضي والذي يقدر بالسير لمسافة 100,000 كم، أو بسبب تراكم الشحوم والأوساخ التي قد تنتج بسبب الزيت.

ومن مؤشرات تلف بلف التبخير، تراكم الزيت على سطح الماكينة مع نقص حاد للزيت داخلها، هذا بالإضافة لاحتراق الزيت، كما سوف تسمع صوت غير محبب صادر من ناحية الماكينة، خروج دخان من العادم، ارتفاع في حرارة المحرك وكذلك شعور بفقد قوته.