علي المعدي: الهلال⁩ يغرد خارج السرب.. وهذا ما أخشاه في الدوري!

نواف السالم(صدى):

قال علي المعدي رئيس نادي الباطن السابق و نائب رئيس المكتب التنفيذي لهيئة أعضاء الشرف، إن الهلال⁩ يغرد خارج السرب، مضيفا:”أخشى أن يكون هناك عزوف جماهيري في الدوري بسبب المستويات المتدنية”.

وأشار المعدي خلال تصريحات صحفية إلى أن البقية المستوى متوسط ومتذبذب، موضحا أن الأخضر سيكون منافسًا شرسًا على اللقب، بشرط أن يكون نجوم الأخضر في فورمة عالية.

وقال المعدي:”أتمنى من مدرب المنتخب أن يركز على اللاعبين المشاركين مع أنديتهم كعناصر أساسية”،

وحول مشاركة المنتخب في كأس آسيا، أبان المعدي أن العدالة وتكافؤ الفرص تستوجب إيقاف الدوري في النهائيات.