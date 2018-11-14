بالصور.. ” العم علي ” .. أكبر نجوم مواقع التواصل سنا في المملكة

عادل الحربي(صدى):

تحول المسن البسيط ” العم علي ” في فترة وجيزة لأحد أكبر نجوم التواصل الاجتماعي سنًا في المملكة عبر مقطع فيديو لمكالمة نالت رواجًا واسعًا، رغم أن مدتها لا تتجاوز 10 ثوانٍ.

وكان يقول خلال المكالمة: ” علمني لا تخليني أقعد أمشي لاني مقيد ولاني مفكوك ” ؛ لتصبح هذه العبارة بعد ذلك من الأمثال الدارجة بالمجالس ؛ ويصبح من أشهر مشاهير ” سناب شات ” .

ويقوم شاب يُدعي محمد الشريف ولقبه ” أبو عزوز ” بمهمة رعاية ” العم علي ” والاهتمام به، وفي هذا السياق يسرد ” أبو عزوز ” قصته مع العم علي.

حيث قال لـ ” العربية. نت ” : ” العم علي إنسان بسيط يسكن في قرية تتبع محافظة القنفذة اسمها سبت الجارة، وعندما تعرفت عليه كان يعيش في غرفة بمفرده، عندما رآني رحب بي وأثناء حديثي معه سالت دمعته على خده ” .

مستكملاً: ” لم يسبق له الزواج، ويكتفي براتب بسيط يحصل عليه من الضمان الاجتماعي، وعندما علمت ذلك أخذت العم علي القرية ليسكن معي في جدة، وبدأت أنشر معه يوميات على سناب شات ” .

وأوضح ” أبو عزوز ” أنها تحصد ردود فعل كبيرة وتنتشر بين الناس، وهذا الأمر حفزه للاستمرارية؛ وذلك في بث اللحظات العفوية لهما، مؤكدًا أنه لم يسبق أن فتحا باب الإعلانات التجارية، إنما الأمر يقتصر على اليوميات وما تحويه من أحداث مسلية.

وعن صور العم علي الملتقطة بالقاهرة، قال ” أبو عزوز ” : ” كانت لدي رحلة عمل إلى القاهرة قبل شهرين، فقررت اصطحاب العم علي معي إلى هناك في سفرته الأولى خارج السعودية، وكان سعيداً بهذه الرحلة ” .

ومن جانبه قال ” العم علي ” : ” الله يوفق أبو عزوز ويستر عليه وبيض الله وجهه ما قصر معي ” .