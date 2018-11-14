مبتعث من جامعة طيبة يحصل على جائزة التميز بأمريكا

المدينة المنورة(صدى):

حصل طالب جامعة طيبة هاشم مسلم الجهني المبتعث للحصول على درجة الدكتوراه من أمريكا على جائزة التميز كأفضل طالب دراسات عليا دولي في المركز الطبي بجامعة سنسناتي لتخصصات العلوم والتكنولوجيا (S.T.E.M) لعام ٢٠١٨.

وأوضح الجهني أن الجائزة تُمنح لطلبة الدراسات العليا الذين يتميزون بصفات أكاديمية وعلميه وقياديه استثنائية، مُشيراً إلى أن هذه الجائزة مخصصة للتفوق العلمي لنخبة الطلاب والباحثين المتميزين في المجالات الأكاديمية بالجامعات على مستوى ولاية أوهايو بأمريكا.

وأعرب الطالب المبتعث عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يقدمونه للطلاب والطالبات المبتعثين في جميع دول العالم، من أجل خدمة الوطن، وكل ما من شأنه تحقيق الازدهار والنمو وتحقيق رؤية المملكة 2030، كما قدم شكره لمعالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني على دعمه الغير محدود للطلاب المبتعثين في الجامعة، وما يلقونه من اهتمام ومتابعة من إدارة الجامعة.