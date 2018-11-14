وكيل إمارة جازان للحقوق يؤدي صلاة الميت على الشهيد ” خبراني “

العارضة(صدى):

أدى وكيل إمارة جازان للحقوق علي بن حسين عقيل عقب صلاة عصر اليوم بجامع أبوبكر الصديق في إسكان الروان التابع لمحافظة العارضة , صلاة الميت على شهيد الواجب وكيل رقيب أحمد بن علي محمد خبراني ، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي أستشهد بالحد الجنوبي في منطقة نجران دفاعاً عن دينه ووطنه.

وعَقِب الصلاة نقل وكيل الإمارة للحقوق ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لوالد وذوي الشهيد الخبراني .

كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ، وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبر والد وذوو الشهيد الخبراني، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده, مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة , سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.

وأدى الصلاة مع وكيل الامارة للحقوق ، محافظ العارضة الدكتور سلطان بن منيخير العجمي وعددا من المسؤولين والمشايخ والأهالي.