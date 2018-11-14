موقف محرج لقائد يوفنتوس بعد تصويره ” كما ولدته أمه “

طلال الغامدي(صدى):

أثارت صورة قائد يوفنتوس الإيطالي جورجيو كيليني ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي في إيطاليا وخاصة تويتر بعد أن ظهر اللاعب عارياً تماماً في غرفة تبديل الملابس ، وبينما حاول آخرون تعتيم الصورة نشرها آخرون كما هي .

وظهر كيليني في خلفية صورة تذكارية التقطها مدافع ميلان الشاب راؤول بيلانوفا مع نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو. حيث لم يكن مقصوداً بالصورة .

ويعد تعري اللاعبين في غرف تبديل الملابس في أوروبا أمرا معتادا، وانتشرت سابقا صور مشابهة لعدد منهم، منهم أسطورة يوفنتوس جانلويجي بوفون .