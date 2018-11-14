” هدف ” يحفز مشاركة المرأة في سوق العمل

الرياض(صدى):

يحفز برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة ” قرة “، مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، من خلال زيادة نسب العاملات السعوديات في القطاع الخاص، والمساهمة في استقرارهن وظيفياً، وخلق حلول مبسطة لهن في القطاع، وتحسين وتطوير بيئة وخدمات قطاع ضيافة الأطفال.

وأتاح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، للمرأة السعودية العاملة الاستفادة من برنامج دعم حضانة الأطفال “قرة” إلكترونيا من خلال زيارة الموقع الالكتروني على الرابط: هنا.

ويغطي البرنامج جميع مناطق المملكة وذلك حسب المراكز المرخصة في كل منطقة، وتصل مدة الدعم إلى أربع سنوات للمستفيدة الواحدة، وذلك لحضانة طفلين كحد أقصى حتى بلوغهما ست سنوات، بدلاً من بلوغهما أربع سنوات كما كان في الشروط السابقة.

و أجرى ” هدف “، تعديلاً على شروط الالتحاق وآلية الدعم، في برنامج دعم مراكز حضانة الأطفال للمرأة العاملة “قرة”، وذلك في إطار مبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية لرفع نسبة مشاركة المرأة العاملة في سوق العمل.

ووفقاً للتعديل الذي أجراه ” هدف ” على البرنامج، فإن الصندوق يساهم بتغطية جزء من تكلفة ضيافات الأطفال على النحو التالي: السنة الأولى: يساهم الصندوق بتغطية 800 ريال من تكلفة.

ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثانية: يساهم الصندوق بتغطية 600 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثالثة: يساهم الصندوق بتغطية 500 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الرابعة: يساهم الصندوق بتغطية 400 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد.

ويعد برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة ” قرة ” مبادرة من صندوق تنمية الموارد البشرية، لدعم الكوادر النسائية الوطنية في سوق العمل والاستقرار فيه، عبر تسجيل أطفالهن في خدمة ضيافة الأطفال المرخصة.