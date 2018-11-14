  • الأربعاء 14

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالصور.. طالبات الثانوي بكساب ينفذن مشروع قهوة اللافندر لإنشاء المشاريع الصغيرة

بالصور.. طالبات الثانوي بكساب ينفذن مشروع قهوة اللافندر لإنشاء المشاريع الصغيرة

بالصور.. طالبات الثانوي بكساب ينفذن مشروع قهوة اللافندر لإنشاء المشاريع الصغيرة
حامد العمري(صدى):

قامت طالبات الصف الثالث الثانوي بمدارس كساب للبنات ، التابع لمكتب التعليم بمحافظة أضم اليوم الأربعاء ، بتنفيذ مشروع قهوة اللافندر ، وذلك لمادة المهارات التطبيقية تحت إشراف المعلمة غاده العيافي .

كانت المعلمات والطالبات الفئة المستهدفة ، والسبب في فكرة إنشاء هذا المشروع تهدف إلى : تدريب الطالبات على العمل وإنشاء المشاريع الصغيرة الناجحة في المستقبل .

كما تهدف أيضا إلى دراسة الجدوى من مثل تلك المشاريع ، والخروج بفوائد عدة ، وكذلك المحاولة في غرس حب العمل بنفوس الطالبات ، وبيان قيمته سواء الشخصية أو المجتمعية .

يذكر أن هذا المشروع والذي نال استحسان العديد من الطالبات والمعلمات ، قد كان بإشراف ومتابعة من قائدة المدرسة أ/ وضحى الحارثي ، والتي تحرص كثيرا على مثل هذه المشاريع ، والتي يبقى لها الأثر الأكبر في نفوس المتلقين .

 

 

 

 


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *