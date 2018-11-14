بالصور.. طالبات الثانوي بكساب ينفذن مشروع قهوة اللافندر لإنشاء المشاريع الصغيرة

حامد العمري(صدى):

قامت طالبات الصف الثالث الثانوي بمدارس كساب للبنات ، التابع لمكتب التعليم بمحافظة أضم اليوم الأربعاء ، بتنفيذ مشروع قهوة اللافندر ، وذلك لمادة المهارات التطبيقية تحت إشراف المعلمة غاده العيافي .

كانت المعلمات والطالبات الفئة المستهدفة ، والسبب في فكرة إنشاء هذا المشروع تهدف إلى : تدريب الطالبات على العمل وإنشاء المشاريع الصغيرة الناجحة في المستقبل .

كما تهدف أيضا إلى دراسة الجدوى من مثل تلك المشاريع ، والخروج بفوائد عدة ، وكذلك المحاولة في غرس حب العمل بنفوس الطالبات ، وبيان قيمته سواء الشخصية أو المجتمعية .

يذكر أن هذا المشروع والذي نال استحسان العديد من الطالبات والمعلمات ، قد كان بإشراف ومتابعة من قائدة المدرسة أ/ وضحى الحارثي ، والتي تحرص كثيرا على مثل هذه المشاريع ، والتي يبقى لها الأثر الأكبر في نفوس المتلقين .