بالفيديو.. شخص يتفاجأ بصاعقة رعدية قوية أثناء تصويره الأمطار الغزيرة

خالد الظفيري(صدى):

تفاجأ شخص بصاعقة مطرية قوية في الكويت أثناء تصويره مقطع فيديو يبين غزارة الأمطار التي تضرب الكويت.

ورصد المقطع المتداول لحظة إنارة البرق الذي سبق الصاعقة القوية بعد ثوان من تصوير هطول المطر الغزير ليتوقف التصوير مباشرةً عقب حدوث الصاعقة.

واستعد المواطنون والمقيمون في الكويت منذ مساء أمس للعاصفة المطرية من خلال تأمين احتياجاتهم المختلفة بعد توقعات الأرصاد الجوية بغزارة الأمطار التي ستشهدها البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة.