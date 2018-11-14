أمير الشمالية يستقبل مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة‏‎

محمد السعران(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بمقر الإمارة اليوم، مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة فهد بن فريح الشمري، الذي قدم للسلام على سموه وتسليمه تقرير عن أعمال الفرع .

واطلع سموه خلال اللقاء، على ما تضمنه التقري الخاص بفرع صندوق التنمية الزراعي بالمنطقة، من أعمال وإنجازات تم تحقيقها من قبل البنك خلال فترة التقرير، لافتا سموه النظر إلى أهمية الدور الذي يؤديه صندوق التنمية الزراعية في المملكة وأهمية تفعيل أقراض المزارعين و تعزيز وتنمية الثروة الحيوانية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 ودعم اقتصاديات المناطق بما يعود على الوطن والمواطن بالفائدة بإذن الله .

ووجه سموه برفع وتيرة التكامل بين الصندوق وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والغرفة التجارية الصناعية والهيئة العامة للسياحة لاستغلال الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي, منوها سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – من اهتمام كبير للأمن الغذائي والمائي المستدام وذلك سعيا لتحقيق التنمية الشاملة .

‏‎من جانبه عبر مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعي عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة وما استمع إليه من توجيهات، سائلاً الله تعالى أن يمده وزملاءه منسوبي البنك بعونه وتوفيقه لكل ما يحقق الأهداف المرجوة ويخدم الصالح العام.