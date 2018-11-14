بروسيا دورتموند يقدم عرض مغري لضم بيدرينيو

ماجد محمد(صدى):

يعتزم نادي بروسيا دورتموند الألماني تقديم عرض مغري لضم لضم الجناح البرازيلي بيدرو فيكتور بيدرينيو الذي يبلغ ” 20 ” عام خلال فترة الإنتقالات الشتوية .

ينافس عمالقة أوروبا على مواهب جديدة لمواصلة انطلاقته في البوندسليغا وعلى المستوى الأوروبي.

ووفقاً لموقع ” سبورت بيلد ” الألماني فإن دورتموند ينافس عمالقة أوروبا على مواهب جديدة لمواصلة انطلاقته في البوندسليغا وعلى المستوى الأوروبي .

وتم في منتصف أكتوبرالماضي لقاء جمع بين بيدرينيو الذي يلعب لفريق كورينثيانز باوليستا البرازيلي ومستشاريه من جانب وبين مسؤولين من دورتموند من جانب آخر.

وأكدت مصادر أن الشرط الجزائي لبيدرينيو المرتبط بعقد مع ناديه البرازيلي حتى 2020 نحو 50 مليون يورو.

جدير بالذكر أن بيدرينيو لعب 30 مباراة بقميص ناديه البرازيلي في الدوري البرازيلي، ورغم أنه ساهم حتى الآن في صناعة ثلاثة أهداف فقط، إلا أنه نجح في جذب اهتمام عمالقة قارة أوروبا ،وتألق في صفوف التشكيلة الأساسية .