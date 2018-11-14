بالفيديو.. مشهد مهيب لإبل تسير تحت الأمطار يحقق مشاهدات عالية

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو لقطيع من الإبل يقوده رعاة أثناء عبور الصحراء ببلدة تمير بالمجمعة خلال موجة أمطار غزيرة.

وحصل المقطع المتداول على نسب مشاهدة عالية في السوشيال ميديا، كما شد العديد من المواطنين منظر انتظام الإبل وهي تسير في تحدي لعبور الصحراء، وقد غاصت في برك المياه التي خلفتها الأمطار المستمرة في الهطول.

وجاء في الفيديو خلفية موسيقية كلاسيكية، وهي سيمفونية الدخول إلى الجنة، للموسيقار اليوناني الشهير، فانجليس.